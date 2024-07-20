Терапевтична верхова їзда: для харківські нацгвардійців проводять заняття з іповенції

Військовослужбовці 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України регулярно проходять психологічно-терапевтичні заходи. Цього разу це була іповенція – комунікація з конями.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

За словами психолога-поліграфолога НГУ Вікторії Герасименко, іповенція та іпотерапія є дуже важливими методами реабілітації для нацгвардійців. Після повернення з бойових дій, після регулярних тривог та бомбардувань коні допомагають повернутися до нормального стану.

Алла Долженко, нацгвардійка

Я вперше настільки близько бачу коней, вони дуже граційні. Тут все так докладно розповіли, відчувається любов до тварин. Я однозначну розповім всім друзям про це місце і буду його рекомендувати.

Світлана, солдат 5-ї Слобожанської бригади

Я нещодавно мобілізувалась, у квітні цього року. Я хочу жити у своїй країні та бачити свій прапор. Для цього треба робити конкретні кроки, от я і зробила свої у єдиному для мене вірному напрямку. Цей виїзд до коней – він просто фантастичний. Я свідомо прийшла служити, лишила вдома вже дорослого сина-підлітка із рідними, але саме тут я би хотіла побути ще.

Подружжя Анна та Олександр Ніконенки вже неодноразово запрошували гвардійців 5-ї Слобожанської бригади до себе.

Анна Ніконенко, власниця конюшні

Ми займаємося кіньми вже 10 років, відтоді як переїхали з Харкова. Був навіть випадок, коли хлопець кинув милицю та пострибав до коня.

За словами власників конюшні, на заняття та реабілітацію гвардійці приїздять регулярно, багато хто – не по одному разу.

Агентство Телевидения Новости