Сегодня 16:10
Просмотров: 106
Ремонт пошкоджених ділянок залізниці на Харківщині триває: які поїзди запізнюються
Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок на Харківщині, але рух вже відкрито. Кілька поїздів запізнюються.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвезення по місту в комендантську годину буде забезпечено автобусами.
Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів затримується поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.
Всі відхилення від графіка оновлюються в онлайн-режимі на uz-vezemo.uz.gov.ua