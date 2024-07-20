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Ремонт пошкоджених ділянок залізниці на Харківщині триває: які поїзди запізнюються

Ремонт пошкоджених ділянок залізниці на Харківщині триває: які поїзди запізнюються

Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок на Харківщині, але рух вже відкрито. Кілька поїздів запізнюються. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвезення по місту в комендантську годину буде забезпечено автобусами.

Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів затримується поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.

Всі відхилення від графіка оновлюються в онлайн-режимі на uz-vezemo.uz.gov.ua

Агентство Телевидения Новости

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