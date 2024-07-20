Харківський напрямок: окупанти завдали авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової

Зведення Генштабу ЗСУ станом 16:00 20 липня. 878 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Белгорода (рф) ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової. На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі – чотири КАБи.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости