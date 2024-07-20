Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:50
Просмотров: 48

Харківський напрямок: окупанти завдали авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової

Харківський напрямок: окупанти завдали авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової

Зведення Генштабу ЗСУ станом 16:00 20 липня. 878 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Белгорода (рф) ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової. На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі – чотири КАБи.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 