ДТП на Харківщині: легковик врізався в огорожу, водій загинув

Слідчі розслідують обставини смертельної ДТП на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Ясеневе Богодухівського району.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

19 липня водій автомобіля «Skoda Octavia» не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та наїхав на залізобетонні плити.

Від отриманих травм 47-річний чоловік загинув на місці.

У селищі Близнюки Лозівського району працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости