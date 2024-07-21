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На вулиці Шевченка у Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

На вулиці Шевченка у Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

Вдень 20 липня, під час патрулювання вулицею Шевченка, увагу патрульних привернув громадянин.

Помітивши патрульних чоловік прискорився та почав намагатися втекти з місця, повідомляє поліція Харківської області.

Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони наздогнали громадянина для перевірки.Під час спілкування з патрульними, громадянин помітно нервував, тож згідно з законом, було вирішено провести поверхневу перевірку.

У сумці чоловіка інспектори виявили 65 згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність, нагадують у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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