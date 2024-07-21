Пожежі після обстрілів у Вовчанській громаді на Харківщині

Сьогодні вранці в результаті масованого ворожого удару сталися пожежі у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Зайнялись 3 житлових будинки, 3 господарчих споруди та гараж на загальній площі близько 300 кв.м. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші оселі.

На місці події під постійними ворожими обстрілами працювали підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.За попередніми даними загиблих та травмованих немає.

Агентство Телевидения Новости