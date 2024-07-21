По 7 атак сьогодні здійснили окупанти на Харківському та Куп’янському напрямках

Оперативна інформація станом на 16.00 21.07.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні терористи скинули вже 7 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти сім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще два – триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Андріївки. На даний час точиться бій. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шістнадцять атак противника, сім атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости