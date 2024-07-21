Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:11
Просмотров: 105

Не ночувала вдома та не відповідала на дзвінки: харківські поліцейські розшукали зниклу дівчину

Не ночувала вдома та не відповідала на дзвінки: харківські поліцейські розшукали зниклу дівчину

20 червня до Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про зникнення 17-річної дівчини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Заявниця повідомила, що донька пішла гуляти та не повернулася. Спочатку вона телефоном повідомила, що залишається ночувати у знайомих, а наступного дня перестала відповідати на дзвінки. Ввечері додому дівчина так і не повернулася.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад підрозділу поліції.

Ювенальні поліцейські та оперативники перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг їх акаунтів у соціальних мережах.

Правоохоронці оперативно встановили місце її знаходження та передали батькам.

Ювенальні поліцейські провели з неповнолітньою та її родиною профілактичну бесіду з метою недопущення виникнення таких подій у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 