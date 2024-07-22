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На похорон Ірини Фаріон у Львові прийшли тисячі людей
У Львові прощаються з мовознавицею Іриною Фаріон, яка померла у лікарні після замаху 19 липня.
Поховають її на Личаківському кладовищі у Львові, повідомляє Радіо Свобода.
Черги до Гарнізонного храму, де проходить прощання, постійно збільшуються.
На вулицях посилені патрулювання поліції – є побоювання провокацій.
Нагадаємо, у Львові ввечері 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям.
Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.