НБУ із серпня вилучатиме з обігу банкноти 500 грн

Національний банк України (НБУ) з 1 серпня 2024 року почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 грн зразків 2003-2007 років і поступово замінювати їх сучаснішими банкнотами 2014 року і наступних років випуску.

Про це повідомляється на сайті регулятора в понеділок, пише Інтерфакс.

«Тож банкнот номіналом 500 грн старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть більш сучасні та більш захищені банкноти номіналом 500 грн. Однак банкноти номіналом 500 грн старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом», – зазначив центробанк.

Наголошується, що громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, потреба їх спеціально обмінювати відсутня.

Таким чином, з 1 серпня українські банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами їхні каси.

З наступного місяця банкноти номіналом 500 грн старого зразка, які потраплятимуть до банків, вилучатимуть і передаватимуть до Нацбанку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації.

«Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу з огляду на зношеність банкнот номіналом 500 грн старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років одночасно з банкнотами сучасного покоління», – пояснює центробанк.

Агентство Телевидения Новости