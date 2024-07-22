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Сьогодні на Харківщині рашисти обстріляли село: поранено жінку

Сьогодні на Харківщині рашисти обстріляли село: поранено жінку

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Сенькове Куп’янського району.

Про це повідомляє ДСНС України.

Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізували до медзакладу.

У результаті ворожого обстрілу прифронтового населеного пункту пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.

У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ударів.

Агентство Телевидения Новости

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