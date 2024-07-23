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У білих тигрів в «Екопарку» під Харковом народилися малюки

У білих тигрів в «Екопарку» під Харковом народилися малюки

У харківському «Екопарку» в білих тигрів народилися два малюки. Попри звуки вибухів, які постійно в цьому районі, тигриця не покинула дитинчат та піклуються про малечу.

Про це повідомили в «Фельдман Екопарк».

Також в екопарку розповіли, чому тварини повертаються до Харкова, а не залишаються в безпечніших місцях.

«По-перше, безпечних місць в Україні нині, на жаль, немає. А по-друге – для утримання наших тварин в інших зоопарках потрібно будувати нові повноцінні вольєри, а це зараз мало хто може собі дозволити. А тут – їхній дім та люди, які їх люблять і завжди піклуватимуться про них. Тому ми продовжуємо крок за кроком відновлювати наш Екопарк», – розповів засновник «Екопарка» Олександр Фельдман.

Агентство Телевидения Новости

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