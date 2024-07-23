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ДТП на Харківщині: вантажівка вдарила легковик, є загиблий та поранені

ДТП на Харківщині: вантажівка вдарила легковик, є загиблий та поранені

Сьогодні об 11:00 на лінію «101» надійшло повідомлення, що у селі Катеринівка Лозівської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись вантажівка MAN та легковик ВАЗ 21099.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

На місце події було направлено рятувальників з міста Лозова. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченої автівки травмовану жінку та тіло загиблого чоловіка.

Загалом в результаті ДТП один чоловік загинув, ще 4 осіб постраждало, з них 2 маленьких дітей (хлопчики 2019 та 2022 років народження).

Усіх постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу міста Лозова. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

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