Кількість загиблих внаслідок ДТП з вантажівкою на Харківщині збільшилася

Станом на 14:05 вже у лікарні від отриманих травм померли жінка 1989 р.н. та її 5-річна дитина.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Постраждалі чоловік 1986 р.н. та дитина 2022 р.н. перебувають у лікарні, стан важкий.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 у селі Катеринівка Лозівської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись вантажівка MAN та легковик ВАЗ 21099.

Агентство Телевидения Новости