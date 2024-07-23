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На Харківщині поліція розшукує хлопця: пішов гуляти та не повернувся

На Харківщині поліція розшукує хлопця: пішов гуляти та не повернувся

Співробітники Красноградського РВП встановлюють місцезнаходження неповнолітнього Олександра Яковенка, 2006 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопець мешкає у селі Наталине Красноградського району. Ввечері 20 липня він пішов з дому гуляти та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: худорлявої статури, сутулий, зріст близько 165-170 см, коротке русяве волосся.

Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами (05744)7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) або іншим зручним способом, закликають у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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