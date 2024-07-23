Махінації із закупівлею бронежилетів: викрито двох правоохоронців та комерсантів з Харківщини

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Харківської області та двом комерсантам, які провернули аферу із закупівлі бронежилетів низької якості.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За інформацією слідства, правоохоронці узгодили оборудку з приватною фірмою ще до початку офіційного тендеру на закупівлю бронежилетів. Щоб у торгах взяло участь якомога менше продавців, їх зобов’язали мати декілька сертифікатів відповідності.

Попри це, на торги заявилося чотири фірми. Посадовці відхилили інші пропозиції та обрали потрібну фірму, яка надала підроблений протокол випробування бронежилетів.

Як наслідок, управлінням правоохоронного органу було придбано 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам та створюють небезпеку життю.

Двом посадовцям та двом цивільним особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости