Розводив рибу в незаконно зайнятому ставку на Харківщині: громаді повернули землі водного фонду

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Великобурлуцької селищної ради до підприємця про звільнення об’єкта водного фонду та земельної ділянки під ним вартістю майже 650 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про ставок, розташований на балці річки Великий Бурлук. Площа дзеркала вказаного водного об’єкта становить 36,5 га, об’єм — 1055 тис. метрів кубічних, а площа земельної ділянки, на якій розташований ставок, — понад 52 га.

Встановлено, що підприємець з 2019 року використовує ставок для штучного розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, зокрема прісноводних риб, а також їхнього вилову.

Підставою для користування водним об’єктом був Режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів.

Однак жодних правовстановлюючих документів та державної реєстрації права власності або оренди земельної ділянки, на якій цей ставок розташований, у підприємця немає, тобто він провадив господарську діяльність всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури.

Наразі рішення суду реально виконано — землі водного фонду повернуто у відання територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости