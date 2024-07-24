Окупанти вдарили по місту Лозова на Харківщині, є постраждалі – Синєгубов

У місті Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт.

Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 — тривають пошукові роботи. Всі служби на місцях.

▪️ Пів години тому по Харкову ворог завдав два ракетні удари. Наслідки руйнувань та інша інформація встановлюється та оновлюється.

▪️ Зранку росіяни влучили по житловому масиву в одному з мікрорайонів Харкова. Застосовано «Іскандер-М». Також зруйновано офіс організації, яка займається гуманітарним розмінуванням.

▪️ Загалом зранку в Харкові постраждала цивільна інфраструктура, автомобілі, вибито вікна житлових будинків.

Агентство Телевидения Новости