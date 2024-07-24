На Харківському напрямку окупанти атакували 5 разів, на Куп’янському – 4

Оперативна інформація станом на 16.00 24.07.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні терористи скинули вже 15 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Українські воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне – триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Івано-Дар’ївка та Переїзне, оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває досі.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, на цьому напрямку за сьогоднішній день відбито 27 атак окупаційної армії, вісім атак ще триває.

Загалом, від початку доби, відбулося більш як 90 бойових зіткнень.

Агентство Телевидения Новости