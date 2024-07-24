Кількість загиблих внаслідок удару по Лозовій збільшилася

Внаслідок ударів по Лозовій кількість загиблих зросла до трьох, травмовано 4 людей.

Двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу у Лозовій, знайшли мертвими, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ворогом було здійснено ракетну атаку по заводу у місті Лозова. Одна людина загинула, четверо отримали травми. Двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу у Лозовій, знайшли мертвими.

За даними слідства, 24 липня зс рф завдали масовані удари по промислових обʼєктах у Холодногірському районі Харкова.

Пошкоджено будівлі та приміщення підприємств. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. Поранення отримали девʼять людей.

За попередніми даними, ворожі удари по Харкову та Лозовій були завдані ракетами «Іскандер».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних

Ліквідація наслідків триває.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости