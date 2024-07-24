У Харкові під час обстрілу зазнав поранень працівник «Газмереж»

Унаслідок російських обстрілів 24 липня було поранено майстра Харківської міської філії «Газмережі».

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Під час проведення ремонтних робіт на підземному газопроводі у Холодногірському районі Харкова уламками від вибуху було поранено майстра служби експлуатації мереж.

Газовика відразу госпіталізували. Лікарі надали йому необхідну допомогу та наразі стежать за його станом.

Також вибухом було пошкоджено спецтранспорт підприємства.

Агентство Телевидения Новости