На Харківщині знайшли тіло дівчини, яка зникла безвісти: підозрюваного у вбивстві затримали

15 липня до поліції звернулася жителька Харкова та повідомила про зникнення своєї 20-річної сестри. Зі слів заявниці, дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвір’ї та зникла при невідомих обставинах.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До пошуків були залучені поліцейські територіальних підрозділів, спеціалізована кінологічна група з пошуку та ексгумації тіл загиблих та останків громадської організації «Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарєс» та пошукова група «Троянда на руці».

В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили, що напередодні зникнення дівчина була разом з 35-річним знайомим. За даними поліції, чоловік вбив жертву, а тіло закопав. Тіло виявили під шаром землі в лісосмузі.

«Тіло було загорнуто в килим та засипано землею. Саме це завадило пошуковим загонам та кінологам виявити дівчину раніше, під час прочісування місцевості. Ми вже затримали підозрюваного. Останні дні дівчина гуляла зі знайомим, разом їх бачили і на вулиці, і в гостях», – розповів начальник СУ ГУНП Харківської області Сергій Болвінов.

За даними слідства, 14 років тому на цьому ж місці підозрюваний вже нападав на іншу мешканку Палаток. Жорстоко побив, позбавив ока, зґвалтував та покинув, подумавши, що вона вже мертва. Але жертва вижила, а злочинець отримав 11 років тюрми. На волю вийшов у 2021 році.

«Коли розпочалися пошуки зниклої, злочинець навіть допомагав. А перед тим відправляв повідомлення з її телефону. «Люблю тебе» – таке повідомлення отримав хлопець зниклої, коли її вже не було в живих. Знайомий-нападник дуже старався відвести від себе підозри, розсилаючи такі меседжі. Поводився спокійно, але поліграф вже вказав на те, що чоловік бреше», – розповів Болвінов.

Слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости