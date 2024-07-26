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Зниклу неповнолітню мешканку Харківщини поліція знайшла в місті Мерефа

Зниклу неповнолітню мешканку Харківщини поліція знайшла в місті Мерефа

Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню мешканку селища Безлюдівка та передали батькам.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

25 липня близько 23:00 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дитини. Мати дівчини повідомила, що донька після сварки пішла з дому близько 15:00 та не повернулася.

Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої та виявили розшукувану у її знайомого в місті Мерефа.

Працівники поліції провели з неповнолітньою та її родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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