На Харківському напрямку окупанти атакували 7 разів, на Куп’янському – 3

Оперативна інформація станом на 16.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення.

Систематичних бомбардувань ворожої авіації зазнає Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні, з російської території, окупанти загалом скинули 11 КАБів. Удари прийшлись у райони населених пунктів Тихе, Глибоке, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори. Водночас відбито сім ворожих штурмів поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував наші позиції у районах Стельмахівки, Табаївки та Піщаного. Біля двох останніх населених пунктів бої продовжуються. Окупанти бомбардували Куп’янськ-Вузловий і били НАРами неподалік Синьківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Невського, Новосергіївки та Новоєгорівки. Два боєзіткнення завершилося без успіху для противника, ще три – тривають. Окупанти найактивніші у районі Невського.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили три марних атаки поблизу Верхньокам’янського та Іванодар’ївки. Ситуація контрольована.

Загалом, на даний час відбулося 78 бойових зіткнень.

Більш детальна інформація від Генштабу за посиланням.

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