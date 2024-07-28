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Втрати окупантів на східному напрямку за добу: дані ОСУВ «Хортиця»

Втрати окупантів на східному напрямку за добу: дані ОСУВ «Хортиця»

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці.

Про ліквідованих окупантів та знищену техніку на східному напрямку повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 27 склали:

особового складу – 1033танків – 13бойових бронемашин – 20гармат і мінометів – 40реактивних систем залпового вогню – 2протитанкових засобів – 2засобів ППО – 1автомобільної техніки – 63спеціальної техніки – 12БпЛА – 675укриттів – 90складів боєприпасів – 16складів ПММ – 2

Агентство Телевидения Новости

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