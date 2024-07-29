У Харкові на блокпостах нацгвардійці затримали пів сотні перевізників зброї та наркотиків за липень

Харківські нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за шість місяців на блок-постах на в’їздах до Харкова виявили та затримали 469 громадян за кримінальні правопорушення та 378 порушників адмінкодексу.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

У правопорушників вилучено:

наркотичних засобів – 3,254 кг;набої 5,45 мм – 53 285 од.;набої 5,56 мм – 6 273 од.;набої 7,62 мм – 1962 од.;набої 9 мм – 423 од.;набої 12,7 мм – 214 од.;граната Ф-1 – 187 од.;граната РГД-5 – 103 од.;граната М67 – 79 од.;АК-74 – 19 од.;ПМ – 8 од.;рушниця мисливська – 6 од.;РПГ 7 – 4 од.;ніж мисливський – 7 од.;багнет ніж – 14 од.;міна М18 – 29 од.;ВОГ-17 – 123 од.;міномет 120 мм – 1 од.;гранатомет – 1 од.;пороховий заряд 120 мм – 51 од.;вибухові речовини – 205 кг 580 грамів;УЗРГМ – 173 од.

Лише за липень військовослужбовці патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади НГУ затримали за скоєння кримінальних правопорушень 54 людини.

Під час виконання завдань на вказаних блок-постах гвардійцями патрульного батальйону було виявлено та затримано 105 людей, з них за кримінальні правопорушення – 54 людини, зокрема:

ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) – 21 людина;ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів) – 20 людей;ст. 358 ККУ (підробка документів) – 3 людей;ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини) – 10 людей.

За адміністративні правопорушення затримана 51 людина. У правопорушників вилучені вогнепальна та холодна зброя, а також боєприпаси та наркотики.

Зброя:

автомати – 2 од.,пістолет ПМ 9 мм – 1 од.;багнет-ніж – 1 од.

Набої:

набої 5,45 мм – 790 од.;набої 5,56 мм – 320 од.;набої 7,62 мм – 95 од.;набої 9 мм – 99 од.

Гранати:

граната Ф-1 – 12 од.;граната РГД-5 – 9 од.;граната М67 – 10 од.

Наркотичні засоби:

канабіс – 0,153 кг;«сіль» – 0,019 кг;метамфетамін – 0,002 кг.

Агентство Телевидения Новости