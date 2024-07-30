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У Харкові почастішали випадки застрягання в ліфтах: наслідки відключень світла
Через відключення електроенергії в Харкові за минулий тиждень було зафіксовано понад 800 випадків застрягання мешканців у ліфтах.
Про це сьогодні, 30 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Я дуже прошу харків’ян слідкувати за графіками відключень світла. Коли є ймовірність відключення електроенергії, не користуйтеся ліфтами. Так, це незручно, але ми повинні пристосовуватися до обставин», – наголосив мер.