У Харкові почастішали випадки застрягання в ліфтах: наслідки відключень світла

Через відключення електроенергії в Харкові за минулий тиждень було зафіксовано понад 800 випадків застрягання мешканців у ліфтах.

Про це сьогодні, 30 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Я дуже прошу харків’ян слідкувати за графіками відключень світла. Коли є ймовірність відключення електроенергії, не користуйтеся ліфтами. Так, це незручно, але ми повинні пристосовуватися до обставин», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости