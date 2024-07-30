Вночі у деяких районах Харкова не буде води

КП «Харківводоканал» проведе ремонтні роботи на насосній станції з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали на підприємстві, в цей час буде припинене водопостачання деяких територій, обмежених:

вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, сел. Затишшя, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пров. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій.

Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости