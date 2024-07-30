У Харкові затримали російського шпигуна, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по місту

Служба безпеки затримала шпигуна воєнної розвідки рф, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина рф, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

Для отримання координат цілей фігурант «втемну» намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації – затримано у власному помешканні.

Крім того, у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости