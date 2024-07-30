У Харкові затвердили порядок компенсації витрат на купівлю генераторів для ОСББ

Порядок часткового відшкодування вартості генераторів, які придбані ОСББ, ЖБК, ЖК та управителями багатоквартирних будинків у 2024-2027 роках, був затверджений 30 липня на позачерговій сесії.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Також цей порядок поширюється на підприємців, які за договором із співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій.

Згідно з рішенням, з міського бюджету їм компенсуватиметься 70% вартості придбаних бензинових, дизельних, газових генераторів тощо (але не більше 100 тис. грн). Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг.

Ці зміни були внесені до Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків в місті Харкова на 2022-2027 роки.

Агентство Телевидения Новости