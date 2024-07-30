На Харківщині окупанти атакують біля трьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом 16:00 30 липня. 888 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 74. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. ЗСУ стали на заваді трьом атакам росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.

На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. На даний час триває дві атаки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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