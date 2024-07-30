Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:42
Просмотров: 90

Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів разом із особовим складом

Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів разом із особовим складом

Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади біля одного із населених пунктів на Харківському напрямку була виявлена позиція російських загарбників та скупчення окупантів поруч.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили окупантів. Задля цього координати позиції та військовослужбовців російської армії групою аеророзвідки були передані одному з екіпажів ударних дронів 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Почувши наближення гвардійського дрона, окупанти намагалися вкритися в бліндажі. Втім, гвардійці влучили безпосередньо у вхід в бліндаж. За даними відеоспостереження, один загарбник був знищений, ще двоє отримали тяжкі поранення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 