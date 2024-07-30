Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів разом із особовим складом

Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади біля одного із населених пунктів на Харківському напрямку була виявлена позиція російських загарбників та скупчення окупантів поруч.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили окупантів. Задля цього координати позиції та військовослужбовців російської армії групою аеророзвідки були передані одному з екіпажів ударних дронів 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Почувши наближення гвардійського дрона, окупанти намагалися вкритися в бліндажі. Втім, гвардійці влучили безпосередньо у вхід в бліндаж. За даними відеоспостереження, один загарбник був знищений, ще двоє отримали тяжкі поранення.

Агентство Телевидения Новости