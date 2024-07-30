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Армія рф застосувала на Харківщині 23 КАБи за добу
За минулу добу, з 29 по 30 липня, окупант випустили по території Харківської області 23 КАБи. Били по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У середньому на добу повітряна тривога на Харківщині триває по 20 годин.
«Кожне оповіщення про ракетну небезпеку абсолютно реальне – перебувайте в безпечних місцях», – зазначив Синєгубов.
За словами начальника ОВА, за підсумками візиту Президента України Володимира Зеленського незабаром плануються рішення щодо посилення захисту неба, безпечного освітнього середовища та посилення безпечного простору в медичних закладах.