Частина будинків Київського району Харкова на добу залишиться без води

У Харкові з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня буде припинено водопостачання деяких вулиць Київського району. Причина – проведення ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по Харківському шосе (велодоріжка).

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости