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30.07.2024 19:42
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Частина будинків Київського району Харкова на добу залишиться без води

Частина будинків Київського району Харкова на добу залишиться без води

У Харкові з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня буде припинено водопостачання деяких вулиць Київського району. Причина – проведення ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по Харківському шосе (велодоріжка).

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости

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