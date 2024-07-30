30.07.2024 19:42
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Частина будинків Київського району Харкова на добу залишиться без води
У Харкові з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня буде припинено водопостачання деяких вулиць Київського району. Причина – проведення ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм по Харківському шосе (велодоріжка).
Про це повідомили в КП «Харківводоканал».
Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.