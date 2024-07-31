Слобожанські гвардійці вибороли 26 медалей на змаганнях у Черкасах

Кваліфікаційний турнір «Звитяга нескорених» пройшов у Черкасах.

Ветерани змагались у веслуванні на тренажерах, жимі лежачи, аеробайках та ривку гирі, повідомляє пресслужба 5 Слобожанська бригада НГУ.

У змаганнях з веслування на тренажері команда 5-ї Слобожанської бригади зайняла 1 місце.

У загальному заліку наші побратими вибороли 26 медалей – 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових.

Головним суддею змагань став чемпіон світу зі стронгмену Василь Вірастюк.

Такі змагання для військових та ветеранів проводять у різних містах України. Фінал цього року має відбутися в Буковелі. За його результатами відберуть 50 учасників, які представлятимуть команду України на міжнародному турнірі в Мадриді, розповів почесний президент «Федерації стронгмену України» Василь Вірастюк.

Участь у змаганнях взяли 112 стронгменів – ветеранів війни, військовослужбовців, представників силових структур з Харкова, Маріуполя, Києва, Вінниці, Запоріжжя, інших міст України.

Як зазначив начальник з фізичної підготовки та спорту нашої бригади, від Слобожанських гвардійців у турнірі взяли участь 11 військовослужбовців.

Агентство Телевидения Новости