У четвер у Харкові на вулиці Миру буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Миру, на ділянці від будинку №74 до вул. Роганської, буде заборонений з 8:00 до 17:00 1 серпня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з заміни водопроводу.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Плитковою, вул. Роганською, бул. Івана Каркача та іншим прилеглими вулицями.

В цей час автобуси зі шляхом руху від вул. Роганської до вул. Плиткової змінять маршрути:

№70: бул. Дмитра Антоновича – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – вул. Миру – вул. П’ятихатська – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва.

№252: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача (спорткомплекс).

Агентство Телевидения Новости