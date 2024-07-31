Українка Світоліна програла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 31) не зуміла пробитися до чвертьфіналу олімпійського тенісного турніру 2024 в Парижі, який проводиться на кортах Ролан Гаррос.

Про це повідомляє SPORT.UA.

У 3-му раунді українка у трьох сетах поступилася 10-й ракетці світу та чемпіонці Вімблдона-2024 Барборі Крейчиковій із Чехії.

Олімпійські ігри 2024. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

У третій партії Світоліна перемагала 2:0 із брейком, але перевагу не втримала. Перед 8-м геймом Крейчикова взяла медичний тайм-аут, а потім зробила брейк.

Еліна втретє у кар’єрі зіграла на Олімпіаді. У 2016 році в Ріо титулована українка дісталася чвертьфіналу, а у 2021 році в Токіо зуміла здобути бронзову медаль.

Агентство Телевидения Новости