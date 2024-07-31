Поліцейські Харківщини продовжують евакуювати мешканців Куп’янського району

30 липня працівники ювенальної превенції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області разом із волонтерами вивезли ще трьох мешканців селища Приколотне.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопців 11 та 14 років разом з бабусею поліцейські доставили до безпечного місця та передали під опіку волонтерів.

Надалі родина отримає прихисток та буде забезпечена усім необхідним.

Обов’язкова евакуація людей з Куп’янського району триває. З початку року поліцейські вивезли з Вільхуватської територіальної громади понад 130 громадян.

Агентство Телевидения Новости