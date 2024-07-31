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У Харкові внаслідок ДТП автівка вилетіла з проїжджої частини: водія шпиталізували

У Харкові внаслідок ДТП автівка вилетіла з проїжджої частини: водія шпиталізували

31 липня на вулиці Ахсарова, 13, не розминулися автомобілі Mitsubishi Outlander та Chevrolet Aveo, який після зіткнення вилетів з проїжджої частини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, 44-річний водій автомобіля Chevrolet не обрав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi під керуванням 37-річної жінки. Незначні тілесні ушкодження отримав водій Chevrolet.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група ГУНП в Харківській області та патрульна поліція.

Інформація про ДТП зареєстрована у Єдиному обліку. Обставини події встановлюються.

Харківські Телеграм-канали публікують фото та відео наслідків ДТП.

Агентство Телевидения Новости

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