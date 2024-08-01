Нічні обстріли Харківщини: загинув чоловік та поранено жінку

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

1 серпня 5:13 Куп’янський р-н, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік — дані встановлюються.

1 серпня 00:15 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, місто Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу «Іскандер-М» постраждала жінка 58 років.

16:54 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, село Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік.

16:39 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Підсереднє. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

12:04 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, селище Великий Бурлук, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1.5га.

11:00 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, село Горяне. Внаслідок обстрілу (https://t.me/synegubov/10583) КАБ пошкоджено покрівлі та скління вікон 6 приватних будинків. Загинула 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець.

10:20 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, селище Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки – зупинено, три – продовжуються.

Агентство Телевидения Новости