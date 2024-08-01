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Цієї ночі над Україною було збито 7 «шахедів»
У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької обл. – рф. та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпровщині, йдеться у повідомленні.