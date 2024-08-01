Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 57

Цієї ночі над Україною було збито 7 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 7 «шахедів»

У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької обл. – рф. та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпровщині, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 