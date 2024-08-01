На Харківщині викрито жінку: працювала на окупаційну адміністрацію

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річній мешканці Вовчанська в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що в липні 2022 року підозрювана, перебуваючи у Вовчанську, на той момент окупованому збройними силами рф, добровільно працевлаштувалась до так званої «Военно-гражданской администрации».

Жінка обійняла посаду «специалиста по обращению граждан отдела документационного обеспечения». Вона відповідала за прийом громадян, формування запитів, реєстрацію документів та виконувала інші доручення керівництва.

Після деокупації підозрюваній вдалось втекти, наразі вона переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости