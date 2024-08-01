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Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки на Олімпіаді

Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки на Олімпіаді

На Олімпіаді-2024 відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м.

Україну представляв Сергій Куліш, повідомляє SPORT.UA.

Український спортсмен у кваліфікації показав третій результат, а у фіналі став другим та завоював срібло.

Друга медаль України на Олімпіаді після бронзи Ольги Харлан.

Куліш після першої частини лідирував у загальному протоколі, а потім розпочалася стрільба на вибування, де у кінці залишилися українець та китаєць Лю Юкун, який і став переможцем.

Бронзу завоював представник Індії Свапніл Кусале.

Агентство Телевидения Новости

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