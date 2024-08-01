У Харкові судитимуть фермера, який налагодив вивезення українського соняшника в рф під час окупації

На Харківщині очільник приватного сільськогосподарського підприємства та фермерського господарства у Куп’янському районі під час окупації налагодив дружні стосунки із загарбниками та добровільно і свідомо співпрацював із ними.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, з травня по вересень 2022 року підприємець організовував та координував перевезення вантажними автомобілями сільгосппродукції з Куп’янська до м. валуйки бєлгородської області рф. Встановлено, що завдяки «зусиллям» обвинуваченого на територію держави-агресорки вивезено десятки тонн соняшника.

Щоб «легалізувати» бізнес, колаборант також переєстрував підпорядковані підприємства у відповідності до законодавства рф, отримавши відповідний патент на діяльність та сплачуючи податки в казну ворожої держави.

Новобаварською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі підприємець переховується від правосуддя і перебуває в розшуку, тож його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до 5 років позбавленні волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости