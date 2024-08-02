Окупанти били по Харківщині з авіації, РСЗВ та артилерії: одна людина поранена

Протягом доби армія рф обстрілювала населені пункти Харківської області з різних видів озброєння. 1 серпня поліцейські Харківщини здійснили 25 оглядів місць подій.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Куп’янськ: близько 9:00 військові рф завдали удари з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Глушківка: близько 12:30 військові рф завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілу сталося займання сухої трави. Без постраждалих.

Сенькове: внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди. Вибухові травми дістав цивільний чоловік.

Новоосинове: внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено десять житлових будинків, господарчі споруди.

Підвисоке: о 5:00 військові рф завдали ударів із застосуванням РСЗВ. Після обстрілу на земельній ділянці поблизу приватного домоволодіння виявили хвостовик від РСЗВ. Без потерпілих.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 1 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів 15 місцевих жителів.

Агентство Телевидения Новости