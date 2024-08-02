У Вовчанську окупанти готуються до штурмів та накопичують особовий склад у підвалах 9-поверхівок

В операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною. Найбільшу активність ворог проявляє у районі населеного пункту Вовчанськ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та забезпечив передові позиції боєкомплектом та провізією.

У кварталі девʼятиповерхівок окупанти проводять підготовчі заходи до штурмових дій. В ході поодинокого переміщення здійснюють накопичення особового складу у підвальних приміщеннях для продовження подальших атак позицій Сил оборони.

У районі населеного пункту Тихе застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А.

Поблизу Глибокого здійснив перегрупування штурмових груп та провів мінування місцевості.

В районі населеного пункту Зелене ворог встановив комбіновані мінно-вибухові загородження, активізував використання FPV-дронів.

Протягом минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав в напрямку позицій українських захисників вісім авіаційних ударів, використавши вісім КАБів та чотири некеровані авіаційні ракети. Окупанти також завдали одного ракетного удару, здійснили 58 ударів дронами-камікадзе та 482 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося чотири бойових зіткнення, одне з яких ще триває.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 108 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи,13 автомобілів,7 одиниць спеціальної техніки,19 БпЛА.

Знищено 83 укриття особового складу противника та пункт зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости