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Харківські патрульні виявили 30 нетверезих водіїв за добу
За минулу добу харківські патрульні виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. В одному з випадків драгер зафіксував понад 3 проміле алкоголю в крові кермувальника.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
За даними патрульних, нетверезі водії, яких зупинили на дорогах міста, учасниками ДТП не стали.
«Нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими», – зазначили патрульні.
На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.