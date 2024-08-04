Харківські патрульні виявили 30 нетверезих водіїв за добу

За минулу добу харківські патрульні виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. В одному з випадків драгер зафіксував понад 3 проміле алкоголю в крові кермувальника.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

За даними патрульних, нетверезі водії, яких зупинили на дорогах міста, учасниками ДТП не стали.

«Нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими», – зазначили патрульні.

На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости