Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 91

Харківські патрульні виявили 30 нетверезих водіїв за добу

Харківські патрульні виявили 30 нетверезих водіїв за добу

За минулу добу харківські патрульні виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. В одному з випадків драгер зафіксував понад 3 проміле алкоголю в крові кермувальника.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

За даними патрульних, нетверезі водії, яких зупинили на дорогах міста, учасниками ДТП не стали.

«Нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими», – зазначили патрульні.

На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 