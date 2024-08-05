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Через негоду на Харківщині було знеструмлено майже п’ять тисяч споживачів
Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для 4800 споживачів, які залишилися без світла через стихію.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Гроза, шквальний вітер та сильна злива накрили Малоданилівську та Солоніцевську громади 4 серпня.
«Негода розпочалася близько 14:00. Було знеструмлено райони Малої Данилівки, Черкаської Лозової та Сіряків. Після того, як стихія вгамувалася, дві бригади Дергачівського РЕМ оперативно ліквідували її наслідки та вже о 18:48 заживили знеструмлених споживачів», – зазначив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.