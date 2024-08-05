На Харківщині окупанти п’ять разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16.00 05.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 64. Найгарячіше зараз на Покровському та Торецькому напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська чотири рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки. Три ворожі атаки українські оборонці відбили, триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже п’ять боєзіткнень.

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Переїзного та Виїмки, де здійснив сім штурмових дій, п’ять з яких були відбиті нашими захисниками, точаться бої.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська чотири рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник за підтримки бомбардувальної авіації 15 разів атакував позиції наших військ.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої, Карлівки та Яснобродівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурмувати українські позиції. Тривають бої в десятьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости