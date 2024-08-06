У Вовчанську Харківській області окупанти застосовують РСЗВ з території рф

У Вовчанську російські окупанти провели евакуацію втрат на позиціях, здійснюють заходи логістичного забезпечення, застосовуючи БпЛА.

Відмічено застосування РСЗВ по місту з території рф, повідомляє оперативно- тактичне угруповання «Харків».

У районі населеного пункту Глибоке ворог посилив передові позиції штурмовими групами зі складу 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії.

У районі населеного пункту Лукʼянці в результаті вогневого ураження, завданого Силами оборони України, знищено польовий склад 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії зс рф.

У районі населеного пункту Стариця окупанти обстрілювали позиції Сил оборони України з танку Т-62 та БМП-3.

В районі населеного пункту Тихе з метою коригування мінометного вогню ворог нарощує використання БпЛА.

Протягом минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 авіаудар, використавши 1 КАБ в районі Вовчанська.

Окупанти також завдали 35 ударів дронами-камікадзе та 481 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 126 осіб, зазначають в ОТУ «Харків».

Агентство Телевидения Новости